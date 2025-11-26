Sallusti lascia il Giornale il nuovo direttore è Tommaso Cerno Capezzone guiderà il Tempo
Cambiano i direttori di alcuni tra i principali quotidiani dell’area di centrodestra. Editoria Italia, il gruppo editoriale di proprietà della famiglia Angelucci che comprende Libero, Il Giornale, Il Tempo e altre testate locali, ha annunciato infatti ufficialmente l’avvicendamento alla guida di alcuni dei suoi quotidiani, dopo le indiscrezioni già trapelate nei giorni scorsi. Dal 1° dicembre Tommaso Cerno, attuale direttore del Tempo, diventerà direttore responsabile del Giornale al posto di Alessandro Sallusti. Daniele Capezzone, attuale direttore editoriale di Libero, assumerà la direzione del quotidiano romano Il Tempo. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Ha fatto bene. Alessandro Sallusti lascia ai servizievoli. Il prossimo che schiererà questo governo sarà il giornalista che alle radio pubbliche spiegava come un coniglio si ingroppa un altro coniglio per portarlo nelle scuole nell'educazione sessuale dimostrand - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Sallusti lascia la direzione del Giornale: Tommaso Cerno nuovo direttore dal 1° dicembre Vai su X
Sallusti lascia il Giornale, il nuovo direttore è Tommaso Cerno. Capezzone guiderà il Tempo - Classe 1975, Tommaso Cerno ha diretto negli ultimi due anni Il Tempo. Si legge su open.online
Alessandro Sallusti lascia la direzione del Giornale: Tommaso Cerno nuovo direttore dal 1° dicembre - La casella della direzione del Tempo, lasciata libera da Tommaso Cerno verrà occupata, probabilmente da Daniele Capezzone attualmente direttore editoriale di Libero. Lo riporta tg.la7.it
Alessandro Sallusti lascia Il Giornale, Tommaso Cerno nuovo direttore dall'1 dicembre, Capezzone al Tempo - Alessandro Sallusti lascia Il Giornale, dal 1° dicembre subentra Cerno, mentre Feltri resta direttore editoriale. Scrive virgilio.it