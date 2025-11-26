Salis | Genova era bloccata la stiamo facendo ripartire Amt? Vedrete tutte le cifre

“Nessuno vuole un termovalorizzatore vicino a casa. Ma da qualche parte i rifiuti bisogna metterli. La discarica di Scarpino chiude nel 2030: tutti i miei predecessori hanno tirato la palla in tribuna”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Salis: “Genova era bloccata, la stiamo facendo ripartire. Amt? Vedrete tutte le cifre”

La sindaca di Genova Silvia Salis ha fatto una di quelle cose per cui capisci all’istante perché è una grande sindaca. Senza attendere una legge del Parlamento che con questa destra-destra non arriverà mai, ha deciso di introdurre l’Educazione sessuo-affetti - facebook.com Vai su Facebook

#Salis: al via l’educazione affettiva in 4 scuole dell’infanzia a #Genova Vai su X

Salis: “Genova era bloccata, la stiamo facendo ripartire. Amt? Vedrete tutte le cifre” - La discarica di Scarpino chiude nel 2030: tutti i miei ... Da ilsecoloxix.it

Ex Ilva, Salis il 28 a Roma: "Vogliamo risposte dal governo altrimenti sarò di nuovo in piazza accanto ai lavoratori" - La sindaca: "Sarò a fianco del ministro se avrà una soluzione per Genova, altrimenti sarò in piazza accanto ai nostri lavoratori" ... Segnala genovatoday.it

Silvia Salis e la sfida a Schlein? La sindaca di Genova si tira indietro: “Mai una contro l'altra” - Dal lancio del martello a sindaca di Genova passando per l'apprendistato come dirigente sportiva e vice presidente del Coni nell'ultimo ... Si legge su iltempo.it