Sali | Di sinistra capellone la polizia pensava fossi un terrorista Le scommesse? Un giorno a pranzo

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex difensore, detto "Il Breitner della Bassa", si racconta: "Al Bologna andavo nello spogliatoio con l’Unità, discutevo con Bellugi che era di destra. Oggi a gente non vota, alla politica non partecipa più. Sono di famiglia proletaria, la carne la mangiavo solo a Natale. Poi a Bergamo.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

