Sali | Di sinistra capellone la polizia pensava fossi un terrorista Le scommesse? Un giorno a pranzo
L’ex difensore, detto "Il Breitner della Bassa", si racconta: "Al Bologna andavo nello spogliatoio con l’Unità, discutevo con Bellugi che era di destra. Oggi a gente non vota, alla politica non partecipa più. Sono di famiglia proletaria, la carne la mangiavo solo a Natale. Poi a Bergamo.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
L'eurodeputata Ilaria Salis (Alleanza Verdi-Sinistra) ha visitato questa mattina il carcere napoletano di Poggioreale, con una ispezione «a sorpresa» effettuata usando le prerogative dei parlamentari. Le visite sono condotte a sorpresa, senza avvisare dell'arriv - facebook.com Vai su Facebook
l'album dei ricordi - L’ex difensore, detto "Il Breitner della Bassa", si racconta: "Al Bologna andavo nello spogliatoio con l’Unità, discutevo con Bellugi che era di destra. Secondo gazzetta.it
Sinistra ridicola, smetta la crociata anti polizia - Quello che accade a Milano, nelle sue periferie prese in ostaggio da bande di immigrati di seconda generazione che sputano odio contro gli agenti in servizio e infangano le istituzioni, è a dir poco ... Scrive ilgiornale.it