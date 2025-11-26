Salento allarme dell?Asl | nel 52% dei casi la violenza da compagni e conoscenti
La violenza di genere nel Salento si consuma prevalentemente all'interno delle mura domestiche o nella cerchia di persone conosciute, con le percosse che rappresentano la forma di aggressione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
