Salento allarme dell?Asl | nel 52% dei casi la violenza da compagni e conoscenti

26 nov 2025

La violenza di genere nel Salento si consuma prevalentemente all'interno delle mura domestiche o nella cerchia di persone conosciute, con le percosse che rappresentano la forma di aggressione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, allarme dell?Asl: nel 52% dei casi la violenza da compagni e conoscenti

