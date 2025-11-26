Il 28, 29 e 30 ottobre saldaPress sarà presente a Milan Games Week & Cartoomics 2025 (MGWCMX 2025), con un grandissimo ospite e alcune attese anteprime. Prima tra tutte, presentata proprio dalla presenza dell’ospite internazionale della casa editrice Paul Azaceta che l’ha disegnata, è il primo volume (di 2) della nuova serie I Seasons, scritta da Rick Remender. Le quattro sorelle Seasons, orfane di due celebri detective scomparsi, vivono unite da un legame profondo. L’arrivo in città di un circo inquietante, che riesce a esaudire i desideri delle persone a caro prezzo, sconvolge le loro vite. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - SaldaPress – Tutte le uscite di MGWCMX 2025, gli ospiti e le anteprime esclusive