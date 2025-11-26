Sala scarica le colpe sulla procura
Finalmente una risposta chiara alla domanda che molti si fanno: come è possibile che nella ricca e ben sorvegliata Milano si muovano quasi indisturbati delinquenti di vario genere e spessore, spesso recidivi e impuniti? La risposta arriva dal sindaco Beppe Sala, ed è una risposta sorprendente: è la Procura della Repubblica a non mandare volentieri gli indagati in cella perché le carceri sono troppo piene. Sala lo spiega ieri mattina, a margine di un evento in cui tra l'altro propone di chiudere il carcere di San Vittore e di trasferirlo altrove, promettendo al suo posto non un grattacielo ma un nuovo parco: idea che gira da decenni, e San Vittore è sempre lì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
