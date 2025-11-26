Sala d' ascolto per le donne un angolo anche per i bambini | l' inaugurazione in caserma
Ieri mattina, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, presso il locale Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Nocera, è stata inaugurata la “Stanza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
