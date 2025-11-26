Safari Sarajevo Magistrati a caccia

Proseguono le indagini della procura di Milano sui cecchini italiani «da weekend» che tra il 1993 e il 1995 erano disposti a pagare cifre esorbitanti per un safari a Sarajevo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Safari Sarajevo. Magistrati a caccia

Altre letture consigliate

Sarebbero "più di cento" gli italiani che durante l'assedio di Sarajevo partecipavano ai cosiddetti "safari umani" - facebook.com Vai su Facebook

Il caso “Sarajevo Safari” ora sfiora anche Vucic. Belgrado: «Fake news» Vai su X

Erano oltre 100 gli italiani che pagavano per uccidere civili a Sarajevo: “Fra loro avvocati, medici e magistrati” - "Posso dire sicuramente che erano più di 100 gli italiani coinvolti nei safari umani di Sarajevo", lo ha dichiarato Martina Radice a Fanpage ... Da fanpage.it

Safari della morte a Sarajevo, il profilo del triestino coinvolto - Un cacciatore che usava la copertura dell'attività venatoria per sparare sui civili nella capitale bosniaca assediata. Si legge su rainews.it

Sarajevo Safari, una testimonianza dal campo - Sparare ed uccidere esseri umani, come fossero trofei di caccia: la procura di Milano indaga su "turisti di guerra" italiani che, durante l'assedio di Sarajevo, avrebbero pagato per assassinare impune ... Si legge su balcanicaucaso.org