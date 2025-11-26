Saelemaekers da esubero a pilastro | così Allegri lo ha trasformato nel simbolo del nuovo Milan

Il Milan che sogna lo Scudetto ha trovato un protagonista inatteso, un giocatore che da possibile partente si è trasformato in uno dei riferimenti della squadra. Alexis Saelemaekers, rientrato in estate dal prestito alla Roma, sembrava destinato a fare di nuovo le valigie. Poi è arrivato Massimiliano Allegri, e la sua storia ha cambiato direzione. Nome completo Alexis Jesse Saelemaekers Posizione Attaccante Squadra attuale AC Milan Nazione Luogo di nascita Berchem-Sainte-Agathe Data di nascita Giugno 27, 1999 00:00 Età 26 Peso (Kg) 72 Altezza (cm) 180 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 12 - Per Game Partite iniziate 12 1. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

