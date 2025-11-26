Sadie Sink nel Marvel Universe | l’attrice di Stranger Things conferma il progetto misterioso
A ventitré anni, Sadie Sink si trova in un momento cruciale della sua carriera. Mentre Stranger Things si avvia alla conclusione definitiva con la quinta stagione in arrivo il 26 novembre, l’attrice texana che ha dato vita a Max Mayfield sta già costruendo il capitolo successivo della sua vita professionale. E lo sta facendo con una serie di scelte che dimostrano ambizione, versatilità e una chiara volontà di non farsi incasellare in un unico ruolo. La conversazione con Sadie Sink è curiosamente paradossale: è insieme la cosa più difficile e la più semplice da gestire. Difficile perché non può dire praticamente nulla su cosa accadrà a Max nella stagione finale di Stranger Things. 🔗 Leggi su Screenworld.it
