Sacchi è sicuro | Sono stato io a portare Conte ad allenare la Juventus Dissi a quel dirigente di prenderlo Il retroscena

raccontato dall’ex tecnico. Arrigo Sacchi, l’ iconico maestro del calcio italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare il momento del Napoli e, in particolare, per esprimere il suo profondo affetto e la sua totale fiducia nei confronti del tecnico Antonio Conte. Sacchi ha rivelato un retroscena significativo sul ruolo che ha avuto nel lanciare la carriera dell’attuale allenatore azzurro proprio alla Juventus. Il retroscena: Sacchi scelse Conte alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sacchi è sicuro: «Sono stato io a portare Conte ad allenare la Juventus. Dissi a quel dirigente di prenderlo». Il retroscena

Arrigo Sacchi e il nubifragio a Milano Marittima: «In pochi minuti è venuto giù il cielo. Sono fortunato a essere vivo» - Ora è più tranquillo, ma Arrigo Sacchi ha ancora la voce di chi ha vissuto una notte di paura vera. corriere.it scrive