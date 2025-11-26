Sa solo vincere! La Soccer Trani raggiunge 16 successi su 16 ed è la squadra più vincente d' Italia

Il club pugliese di Promozione è rinato da due anni ed è composto da un gruppo di lavoratori-calciatori. L’unica società italiana a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sa solo vincere! La Soccer Trani raggiunge 16 successi su 16 ed è la squadra più vincente d'Italia

La squadra più vincente d’Italia è la Soccer Trani: numeri impressionanti e progetto innovativo - Soccer Trani da record: 16 vittorie di fila, primato nazionale e un progetto moderno che rilancia la città. Come scrive fanpage.it

È una Soccer Trani nazionale, Di Lauro: «Oltre ogni aspettativa, è un traguardo di tutta la Città» - Il progetto Soccer Trani è decollato da appena sei mesi, eppure ne parlano già tutti, anche, e soprattutto, a livello nazionale. Segnala traniviva.it

Soccer Trani, Pace: «Stregato ed innamorato di questi tifosi. È una città che merita tantissimo» - L’auspicio è poter disputare una gara in serale entro la fine dell’anno solare” ... Scrive traniviva.it