Russia Svezia continua l' escalation e propone missili crociera a lungo raggio per colpire in profondità obiettivi interni di altri Paesi

Con una nuova mossa guerrafondaia, anche la Svezia punta a nuovi sistemi missilistici di più lunga gittata (fino a 2000 km) pur di eguagliare il "preoccupante" riarmo russo Missili da crociera a lungo raggio per riuscire a colpire in profondità obiettivi interni ad altri Paesi. È la nuova dec. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia, Svezia continua l'escalation e propone missili crociera a lungo raggio per colpire "in profondità obiettivi interni di altri Paesi"

