Russia piccioni con microchip cerebrali testati come droni per sorveglianza infrastrutture e operazioni di soccorso e ambientali - VIDEO
Secondo quanto riportato in un comunicato della stessa Neiry, il primo stormo di piccioni dotati di interfacce cerebrali e dispositivi elettronici montati su supporti speciali avrebbe completato voli di prova da e verso un laboratorio. Il sistema potrebbe essere applicato anche ad altri uccelli: cor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
