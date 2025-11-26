Russia arrivano i piccioni dotati di chip cerebrale per la sorveglianza urbana
Un progetto altamente tecnologico e allo stesso tempo controverso arriva dalla Russia, dove la società di neurotecnologie Neiry ha avviato una sperimentazione a Mosca utilizzando piccioni trasformati in veri e propri biodroni. Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale, gli animali sono stati dotati di interfacce cerebrali impiantate e dispositivi elettronici montati su supporti speciali, permettendo nuove forme di controllo del volo. L’azienda ha dichiarato che il primo stormo di piccioni con chip neurali ha completato voli di prova da e verso un laboratorio, segnando un risultato considerato significativo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
