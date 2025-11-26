Russia arrivano i piccioni dotati di chip cerebrale per la sorveglianza urbana

Thesocialpost.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto altamente tecnologico e allo stesso tempo controverso arriva dalla Russia, dove la società di neurotecnologie Neiry ha avviato una sperimentazione a Mosca utilizzando piccioni trasformati in veri e propri biodroni. Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale, gli animali sono stati dotati di interfacce cerebrali impiantate e dispositivi elettronici montati su supporti speciali, permettendo nuove forme di controllo del volo. L’azienda ha dichiarato che il primo stormo di piccioni con chip neurali ha completato voli di prova da e verso un laboratorio, segnando un risultato considerato significativo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

russia arrivano i piccioni dotati di chip cerebrale per la sorveglianza urbana

© Thesocialpost.it - Russia, arrivano i piccioni dotati di chip cerebrale per la sorveglianza urbana

Contenuti che potrebbero interessarti

russia arrivano piccioni dotatiRussia, arrivano i piccioni dotati di chip cerebrale per la sorveglianza urbana - Un progetto altamente tecnologico e allo stesso tempo controverso arriva dalla Russia, dove la società di neurotecnologie Neiry ha avviato una sperimentazione ... Lo riporta thesocialpost.it

La Russia trasforma i piccioni in droni: gli uccelli dotati di chip cerebrale per sorvegliare le città - Il progetto prevede l'impianto di elettrodi nel cervello degli animali, collegati a un'unità di ... today.it scrive

La Russia trasforma i piccioni in droni: testati i primi volatili dotati di chip cerebrale per la sorveglianza urbana - La Russia trasforma i piccioni in droni: testati i primi volatili dotati di chip cerebrale per la sorveglianza urbana Leggi su Agenzia Nova ... Come scrive agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Russia Arrivano Piccioni Dotati