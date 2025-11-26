Rush Hour 4 Paramount esegue gli ordini di Donald Trump | il sequel è in sviluppo

Dopo le pressioni del Presidente degli Stati Uniti, sembra che lo studio abbia davvero messo in cantiere un quarto film del franchise action-comedy con Chris Tucker e Jackie Chan Rush Hour 4 è in lavorazione, con la Paramount che distribuirà il nuovo capitolo della serie poliziesca. Ma tutto questo non sarebbe successo senza le pressioni esercitate da Donald Trump. Secondo quanto riferito, il sequel, a lungo in gestazione, è il risultato di un intervento diretto della Casa Bianca: il presidente Trump avrebbe personalmente chiesto allo studio di riprendere in mano la saga, come riportato per primo dal sito Semafor. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rush Hour 4, Paramount esegue gli ordini di Donald Trump: il sequel è in sviluppo

