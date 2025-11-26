Ruggeri sfida l’Inter | Squadra forte ma abbiamo i mezzi per batterla ho visto il derby e posso dirvi questo

Inter News 24 Il terzino dell’Atletico Madrid, Matteo Ruggeri, ha voluto dire la sua nel giorno della sfida in Champions League contro l’Inter. Intervistato da Tuttosport nel giorno di Atletico Madrid Inter, l’ex difensore dell’Atalanta, Matteo Ruggeri, si è espresso così. CONFERMA DOPO 4 GARE DA TITOLARE – « Spero di sì. All’inizio ho giocato, poi un po’ meno, ora di nuovo. Dovevo ambientarmi. Ma titolare o no c’è una costante: mi trovo veramente bene ». DIFFICOLTÀ INCONTRATE – « Sulla parte difensiva, che il mister cura molto. Come il Gasp, ma si può difendere in modi diversi, c’è una differenza di modulo e dovevo capire cosa voleva Simeone, far miei alcuni concetti ». 🔗 Leggi su Internews24.com

