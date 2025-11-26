Rugby Il Cus Siena è stato premiato per i 90 anni di attività

Non un album da sfogliare, ma una rotta da seguire: il Cus Siena è stato celebrato per i suoi 90 anni di attività, dalla Federazione Italiana Rugby in occasione del test match Italia-Cile a Genova. La consegna dei ‘cap’ celebrativi è avvenuta prima del Committee Lunch ospitato nel Palazzo Interiano Pallavicino, dimora messa a disposizione dal principe Domenico Antonio Pallavicino: una cornice di grande prestigio. A ritirare il riconoscimento, Antonio Cinotti: storico dirigente della sezione rugby del Cus Siena, di cui è vicepresidente, da 25 anni al servizio del club dopo l’esperienza in campo da giocatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

