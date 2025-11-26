Ruba un’auto fuori al carcere di Aversa assolto e scarcerato Fortunato di Villaricca

Fortunato Aprile, 37 anni, originario di Villaricca, era stato accusato del reato di ricettazione in relazione a una Ford Puma rubata nei pressi del carcere di Aversa durante l'estate scorsa. In virtù dell'ordinanza cautelare emessa all'epoca dei fatti, l'uomo era stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La decisione del giudice e l'assoluzione Nel .

