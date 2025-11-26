Ruba una mountain bike da un cortile condominiale | 43enne identificato dalla videosorveglianza e denunciato

Cataniatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari della stazione di Catania piazza Dante hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un uomo di 43 anni, ritenuto responsabile del reato di furto. L'episodio trae origine dalla denuncia presentata da un 35enne catanese, il quale ha segnalato la sottrazione della propria mountain bike. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

