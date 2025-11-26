Ruba una mountain bike da un cortile condominiale | 43enne identificato dalla videosorveglianza e denunciato

I militari della stazione di Catania piazza Dante hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un uomo di 43 anni, ritenuto responsabile del reato di furto. L'episodio trae origine dalla denuncia presentata da un 35enne catanese, il quale ha segnalato la sottrazione della propria mountain bike. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

L’aperitivo che apre le danze, il burger che ruba la scena, e il dolce che chiude in bellezza Da Mountain Brew ogni piatto è un protagonista e la fame trova sempre il suo lieto fine. Prenota subito il tuo tavolo! 0341 260992 (anche WhatsApp) Via Dant - facebook.com Vai su Facebook

82’ ST OCCASIONE LUPO GALA RUBA PALLA SUI 20 MT E SERVE PADULA CHE CI PROVA IN CORSA, DEVIA IN CORNER STELLATO #GUICAM 0-0 Vai su X

Ruba una costosa mountain bike e tenta la fuga Tallonato dai carabinieri, cade e si rompe un braccio - Ha rubato una bicicletta da 740 euro e una volta scoperto dal proprietario ha tentato la fuga, inseguito dai carabinieri. Si legge su ilrestodelcarlino.it