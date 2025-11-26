Rrahmani | Dobbiamo continuare con lo stesso spirito in tutte le partite
Le parole del difensore azzurro dopo il match di Champions. Amir Rrahmani, difensore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella mixed zone, dopo la vittoria contro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
