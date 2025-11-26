Rrahmani | Calendario duro ma sto tornando Possiamo fare tutto

Dopo il successo per 2-0 contro il Qarabag, Amir Rrahmani ha analizzato la prestazione del Napoli . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Rrahmani: “Calendario duro ma sto tornando. Possiamo fare tutto”

Altre letture consigliate

Squadra che vince non si cambia? Parrebbe di sì. Hojlund e Rrahmani stanno bene (almeno loro) e giocheranno. - facebook.com Vai su Facebook

Rrahmani: “Calendario duro ma sto tornando. Possiamo fare tutto” - 0 contro il Qarabag, Amir Rrahmani ha analizzato la prestazione ... Scrive forzazzurri.net

Napoli, Rrahmani: "Sto bene ma non so ancora in quale partita rientro. Non voglio rischiare" - Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Napoli, nel corso della quale si è soffermato su vari tematiche riguardante lui e la sua squadra di club: "Ormai Napoli è ... Riporta m.tuttomercatoweb.com

Rrahmani: "Ritiro duro. Il Napoli più forte? Forse" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Riporta video.sky.it