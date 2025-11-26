Rooney indica l’Arsenal come favorito della Champions League in vista dello scontro con il Bayern
2025-11-26 19:25:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Wayne Rooney ha sostenuto l’Arsenal per lanciare una sfida seria per la Champions League di questa stagione, suggerendo che la squadra di Mikel Arteta ha “buone possibilità” di arrivare fino in fondo. Parlando in un’intervista al Daily Mail, l’ex attaccante dell’Inghilterra ha affermato di ritenere che la capolista della Premier League possieda la qualità e la profondità necessarie per vincere la massima competizione europea per la prima volta. “Penso che abbiano le stesse possibilità che avevano da molto tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
