Olena è sopravvissuta allo stupro e alla tortura durante la guerra in Ucraina, Dominga alle violenze carnali sotto il regime militare in Guatemala ed Elisabeth a un’aggressione in Kenya. Halima ha subito la schiavitù sessuale dell’Isis in Iraq. Ellie invece è stata vittima di violenza sessuale e maltrattamenti domestici in Scozia, mentre Shumu è sopravvissuta ad abusi sessuali quand’era ancora una bambina in Bangladesh. I loro autoritratti e le loro storie, insieme ad altri 250, sono stati raccolti dalla fotografa e attivista Jadwiga Bront? per il progetto “Let’s Talk About Rape”, che sfida il silenzio e lo stigma che ancora circondano la violenza di genere, un problema mai risolto anche in Italia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Rompere il silenzio sulla violenza di genere: oltre 250 sopravvissute si raccontano nel nuovo progetto fotografico “Let’s Talk About Rape”