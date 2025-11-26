Romondini | Per lo ‘Scudetto’ scelgo la Roma Il Milan deve fare operazioni giuste nel mercato di gennaio…

Ai microfoni di 'Maracanà', programma in onda nel pomeriggio di 'TMW Radio', l'ex calciatore Fabrizio Romondini ha parlato del duello a distanza tra la Roma prima di Gasperini e il Milan secondo di Max Allegri. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Romondini: “Per lo ‘Scudetto’ scelgo la Roma. Il Milan deve fare operazioni giuste nel mercato di gennaio…”

Scopri altri approfondimenti

Secondo Fabrizio Romondini, i rossoneri possono puntarci solo se... ? fanno le operazioni giuste a gennaio! L'influenza di Allegri è cruciale, ma serve il rinforzo. https://www.milannews24.com/romondini-milan-allegri-scudetto-serie-a/ #Milan #Scudetto #Al - facebook.com Vai su Facebook

Secondo Fabrizio Romondini, i rossoneri possono puntarci solo se... ? fanno le operazioni giuste a gennaio! L'influenza di Allegri è cruciale, ma serve il rinforzo. milannews24.com/romondini-mila… #Milan #Scudetto #Allegri #Mercato #SerieA ? Vai su X

Romondini: "Milan da scudetto se a gennaio fa le operazioni giuste" - A TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Fabrizio Romondini, il quale ha parlato così del Milan di Allegri e della Roma di Gasperini e delle loro ... Da milannews.it

Romondini: "Milan da Scudetto con qualche innesto, ma la Roma..." - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato l'ex calciatore Fabrizio Romondini. Da tuttomercatoweb.com

Romondini: "Roma viva, Ferguson e Dovbyk pensano ancora al proprio ego" - L'ex calciatore e tecnico Fabrizio Romondini a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Roma, dopo l'esordio positivo in EL: "Gli attaccanti stanno deludendo, in questo momento non creano un grosso ... Come scrive tuttomercatoweb.com