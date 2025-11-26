Roma Zirkzee ai margini del Manchester United | Massara accelera per l’olandese

Con il Midtjylland all’Olimpico, sarà Evan Ferguson a prendersi sulle spalle il peso dell’attacco della Roma. Una scelta inevitabile per Gasperini, che dovrà rinunciare a Dovbyk ancora ai box e terrà Dybala in panchina per preservarlo in vista della sfida di domenica contro il Napoli. A complicare il quadro c’è anche l’assenza di Baldanzi, non inserito nella lista UEFA. Per Ferguson si apre quindi un periodo cruciale: sarà lui il riferimento offensivo nelle prossime settimane, in attesa di un mercato di gennaio che si avvicina a grandi passi e dove p er la Roma potrebbe arrivare un rinforzo pesante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Zirkzee ai margini del Manchester United: Massara accelera per l’olandese

