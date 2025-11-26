Roma una metamorfosi totale | la squadra di Gasperini domina fuori casa

C’è un numero che vale più di mille analisi e che fotografa alla perfezione il nuovo volto della Roma: nel 2025 nessuna squadra in Europa ha vinto più gare in trasferta dei giallorossi. Dodici successi lontano dall’Olimpico, meglio di giganti come PSG, Barcellona, Bayern e Real Madrid. Un rendimento clamoroso, frutto della mano di Gasperini e di un’identità ormai scolpita. Il clamoroso dato difensivo. Secondo il Corriere dello Sport, la Roma è anche la squadra con meno gol subiti nel 2025: appena nove. Una cifra quasi irreale per una formazione che punta a un calcio aggressivo, verticale, dispendioso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, una metamorfosi totale: la squadra di Gasperini domina fuori casa

