La Roma entra in una delle settimane più delicate della sua stagione. Domani all’ Olimpico arriva il Midtjylland, capolista della league phase di Europa League, mentre domenica sera sarà la volta del Napoli di Antonio Conte. Due gare che, per motivi diversi, diranno molto sulle reali prospettive dei giallorossi: la sfida europea è già un bivio dopo le cadute contro Viktoria Plzen e Lille, mentre il duello con gli azzurri servirà a misurare le ambizioni in Serie A, soprattutto dopo gli stop negli scontri diretti con Milan e Inter. Prima però c’è il Midtjylland e la Roma non può più permettersi passi falsi: un successo renderebbe più concreto l’obiettivo di chiudere tra le prime otto e risparmiarsi i playoff di febbraio, due partite che rischierebbero di appesantire ulteriormente il calendario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, turnover ragionato con il Midtjylland: El Aynaoui e Tsimikas verso una maglia dal 1?