Continua il cammino dei giallorossi nella fase iniziale di Europa League. Superato il giro di boa del girone, la Roma ha racimolato 6 punti su 12 disponibili. La squadra di Gasperini attraversa un ottimo periodo, condito da 3 vittorie consecutive, ma il prossimo avversario in coppa è assolutamente degno di nota. Allo stadio Olimpico è attesa infatti una compagine danese che occupa sorprendentemente il primo posto in solitaria del girone, il Midtjylland. Cerchiamo quindi di scovare i punti di forza e di debolezza, le caratteristiche tecnico-tattiche e le possibili scelte di Gasperini per ottenere la vittoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, trappola danese: quali sono i punti deboli e di forza del Midtjylland?