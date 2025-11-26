Roma trappola danese | quali sono i punti deboli e di forza del Midtjylland?
Continua il cammino dei giallorossi nella fase iniziale di Europa League. Superato il giro di boa del girone, la Roma ha racimolato 6 punti su 12 disponibili. La squadra di Gasperini attraversa un ottimo periodo, condito da 3 vittorie consecutive, ma il prossimo avversario in coppa è assolutamente degno di nota. Allo stadio Olimpico è attesa infatti una compagine danese che occupa sorprendentemente il primo posto in solitaria del girone, il Midtjylland. Cerchiamo quindi di scovare i punti di forza e di debolezza, le caratteristiche tecnico-tattiche e le possibili scelte di Gasperini per ottenere la vittoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
