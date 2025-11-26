Roma telefonata segnala bomba all’istituto De Amicis | studenti evacuati

(Adnkronos) – Una telefonata che segnalava la presenza di una bomba nell'istituto De Amicis, in via Galvani a Roma, è arrivata questa mattina intorno alle 8.10 al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Aventino e della compagnia Roma Centro che hanno evacuato la scuola. Gli studenti sono stati fatti scendere in strada . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

