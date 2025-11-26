Un incontro tra due giovani ragazzi che si trasforma in un vero e proprio incubo: è quanto avvenuto al parco di Tor Tre Teste, a Roma, dove una ragazza di 19 anni è stata stuprata davanti al suo fidanzato. A raccontare l’orrore di quella sera sono le due vittime. Il giovane, 24 anni, parla al Corriere della Sera di “quattro-cinque uomini comparsi all’improvviso mentre eravamo in auto”. Tre sono stati arrestati dalla polizia, mentre altri due sarebbero ancora in fuga. Uno di questi ha violentato la giovane, 19 anni. La ragazza ha raccontato di essere stata trascinata fuori dall’auto: “Mi hanno preso il telefonino che stava sul sedile, mi sono allungata per riprendermelo e a quel punto uno di loro mi ha afferrato per un braccio e mi ha trascinato fuori. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Roma, stuprata davanti al fidanzato: “Afferrata per un braccio e trascinata fuori dall’auto”