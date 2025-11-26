In estate il nome di Claudio Echeverri aveva acceso più di un riflettore a Trigoria. Il “Diablito”, talento argentino di proprietà del Manchester City, era stato indicato come uno dei profili ideali per la nuova Roma di Gasperini, un investimento tecnico e prospettico. Oggi, però, il suo presente è il Bayer Leverkusen e la realtà tedesca, almeno per ora, non coincide con le aspettative costruite nei mesi del mercato. Dal sogno Roma al bivio Bayer. Quando Echeverri ha accettato il trasferimento al Bayer, la convinzione era chiara: trovare più spazio, crescere in un contesto organizzato e misurarsi con un calcio di alto livello senza restare ai margini. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Roma, rimpianto Diablito: Echeverri gioca poco al Leverkusen