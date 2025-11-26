Roma ricordi Schick? Il ceco è decisivo in casa del City | guarda il suo gol

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manchester City perde 2-0 in casa contro il Bayer Leverkusen: la rete che chiude la partita è firmata dall'ex romanista Schick. Guarda gli highlights della gara di Champions league. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

