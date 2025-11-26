Roma ricordi Schick? Il ceco è decisivo in casa del City | guarda il suo gol
Il Manchester City perde 2-0 in casa contro il Bayer Leverkusen: la rete che chiude la partita è firmata dall'ex romanista Schick. Guarda gli highlights della gara di Champions league. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Schick: “Corsa Champions? Solo la Roma può fermare la Roma” - Tempo di bilanci per Patrick Schick, dopo un anno e mezzo alla Roma. Lo riporta gianlucadimarzio.com
Roma, UFFICIALE la cessione di Schick: le cifre incassate dal Bayer - La Roma cede a titolo definitivo l'attaccante ceco Patrick Schick al Bayer Leverkusen per una cifra complessiva di 26,5 milioni di euro a ... Da calciomercato.com
Roma, primo sorriso Schick - Il peso dell’etichetta di giocatore più pagato della storia della Roma e quello del campo. Secondo gianlucadimarzio.com