Roma riapre prima casa di Pasolini | sarà centro culturale

A cinquant'anni dalla morte, la prima casa di Pasolini a Roma (dove visse con la madre tra il 1951 e il 1954), in via Giovanni Tagliere 3, riapre e torna ad essere uno dei centri della costellazione di spazi culturali capitolini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, riapre prima casa di Pasolini: sarà centro culturale

Contenuti che potrebbero interessarti

Riapre dopo 50 anni la Chiesa di Santa Caterina dei Funari a Roma: restauri completati https://www.lacapitale.it/articolo/riapertura-chiesa-santa-caterina-dei-funari-roma - facebook.com Vai su Facebook

Maria Grazia Chiuri riapre il Teatro La Cometa a Roma: moda e arte si incontrano. L’intervista al Tg La7 tg.la7.it/spettacolo/tea… Vai su X

Roma, riapre prima casa di Pasolini: sarà centro culturale - A cinquant'anni dalla morte, la prima casa di Pasolini a Roma (dove visse con la madre tra il 1951 e il 1954), in via Giovanni Tagliere 3, riapre e torna ad essere uno dei centri della costellazione ... tg24.sky.it scrive

La prima casa di Pasolini a Roma torna 'centro del mondo' - "Ero al centro del mondo, in quel mondo / di borgate tristi", scriveva Pier Paolo Pasolini ne 'Il pianto della scavatrice' (1956). Scrive msn.com

Dal Napoli alla Roma: l’infortunio riapre la giostra - Profilo che intriga sia il Napoli che la Roma, il jolly del Manchester United potrebbe ritagliarsi più spazio dopo l’ultimo infortunio accorso a Benjamin Sesko, uscito piuttosto dolorante nell’ultima ... Da asromalive.it