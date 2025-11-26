Roma riapre prima casa di Pasolini | sarà centro culturale

A cinquant'anni dalla morte, la prima casa di Pasolini a Roma (dove visse con la madre tra il 1951 e il 1954), in via Giovanni Tagliere 3, riapre e torna ad essere uno dei centri della costellazione di spazi culturali capitolini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

La prima casa di Pasolini a Roma (dove visse con la madre tra il 1951 e il 1954), in via Giovanni Tagliere 3, riapre e torna ad essere uno dei centri della costellazione

"Ero al centro del mondo, in quel mondo / di borgate tristi", scriveva Pier Paolo Pasolini ne 'Il pianto della scavatrice' (1956).

