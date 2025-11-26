Roma-Napoli oggi la designazione arbitrale | pronto Massa

Domenica sera allo Stadio Olimpico andrà in scena Roma-Napoli, il big match della 13ª giornata di Serie A. In giornata, come previsto dal Corriere dello Sport, Gianluca Rocchi comunicherà le designazioni arbitrali e per la sfida di cartello sarebbe stato scelto Davide Massa. Il direttore di gara ligure non arbitra in campionato dallo scorso 30 ottobre, quando fu protagonista in Pisa-Lazio. Negli ultimi giorni è però tornato operativo: prima nella gara di qualificazione ai Mondiali tra Kosovo e Svizzera del 18 novembre, poi ieri sera in Champions League, dirigendo Borussia Dortmund-Villarreal, vinta dai tedeschi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

