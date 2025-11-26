Roma – Napoli due recuperi fondamentali | ci saranno due big
È tempo di pensare già alla Roma, dopo il grande successo in Champions contro il Qarabag. Una grande prestazione frutto di uno spirito di squadra ritrovato e che Conte vorrà vedere anche contro i giallorossi domenica sera all’Olimpico. Una sfida difficile, dal forte profumo di Scudetto, con il Gasp che ritrova due pezzi importanti della sua scacchiera: Paulo Dybala e Leon Bailey. Gasperini recupera Dybala e Bailey: ci saranno contro il Napoli. Lo ha annunciato stesso il tecnico ex Atalanta nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Europa League contro il Midtjylland. Resta solo da capire per quanto tempo li potrà utilizzare, visto che Gasperini non si è esposto sulla questione, in quanto entrambi sono appena tornati a disposizione, e la gestione sarà dunque fondamentale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
