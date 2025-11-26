Roma-Midtjylland Tullberg | Bello arrivare qui da primi Gasperini un esempio

Meno di 24 ore e poi la Roma sarà nuovamente protagonista in Europa League, disputando la propria quinta partita della League Phase. Match molto importante per la classifica dei giallorossi, che proveranno a superare il Midtjylland del tecnico Tullberg, che ha così parlato in conferenza stampa: “Sarà una partita difficile, ma non impossibile. I nostri obiettivi? Facciamo tutto pensando gara dopo gara, a partire da domani che sfideremo la capolista della Serie A”. Il tecnico del Midtjylland ha poi proseguito: “ Bello venire qui da primi, non vediamo l’ora di giocare. Abbiamo vinto tutte e quattro le partite ed abbiamo tutto da guadagnare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

