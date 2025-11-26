Giornata di vigilia per la Roma, che si appresta ad affrontare il Midtjylland in Europa League per dare continuità al successo ottenuto prima della sosta contro i Rangers. Alle 18.45, allo Stadio Olimpico, i giallorossi hanno bisogno di un’ulteriore vittoria contro l’attuale capolista della League Phase per continuare la risalita in classifica e puntare ad entrare nei primi otto posti e guadagnarsi dunque la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Roma-Midtjylland, le probabili formazioni. Roma che dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1, con il solito Svilar a difendere i pali e la linea difensiva a tre composta da Celik, Mancini e Ndicka. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Midtjylland, probabili formazioni: Ferguson titolare, spazio ad El Aynaoui