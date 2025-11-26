Roma-Midtjylland probabili formazioni | Ferguson titolare spazio ad El Aynaoui
Giornata di vigilia per la Roma, che si appresta ad affrontare il Midtjylland in Europa League per dare continuità al successo ottenuto prima della sosta contro i Rangers. Alle 18.45, allo Stadio Olimpico, i giallorossi hanno bisogno di un’ulteriore vittoria contro l’attuale capolista della League Phase per continuare la risalita in classifica e puntare ad entrare nei primi otto posti e guadagnarsi dunque la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Roma-Midtjylland, le probabili formazioni. Roma che dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1, con il solito Svilar a difendere i pali e la linea difensiva a tre composta da Celik, Mancini e Ndicka. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
