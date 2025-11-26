Roma-Midtjylland | la capolista arriva all' Olimpico contro i giallorossi formazioni e tv
Roma 26 novembre 2025 - La fase a campionato dell' Europa League arriva nella sua fase calda. Giro di boa di metà stagione effettuato, ora non si può più sbagliare. La Roma non ha brillato nelle prime quattro gare e ora si trova solo diciottesima, per questo è importante vincere all'Olimpico. Di fronte però ci sarà un avversario complicatissimo. All'Olimpico arriva la sorpresa della competizione, il Midtjylland capolista e unica squadra ancora a punteggio pieno nella competizione. Il calcio d'inizio è fissato per domani, giovedì 27 novembre 2025, alle ore 18:45. La Roma è spinta dal successo in campionato contro la Cremonese, coincisa anche con il primo posto solitario conquistato in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Giorno di rifinitura, domani il Midtjylland. Con i ritorni di Dybala e Bailey e il nuovo taglio di Gasp #ASRoma #ForzaRoma #Dybala #Bailey - facebook.com Vai su Facebook
LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Bryan Cristante alla vigilia di Roma-Midtjylland x.com/i/broadcasts/1… Vai su X
Roma-Midtjylland: la capolista arriva all'Olimpico contro i giallorossi, formazioni e tv - Ai capitolini servono i tre punti per stabilizzare la propria classifica, ma di fronte c'è la sorpresa della stagione in Europa League ... Come scrive sport.quotidiano.net
Roma vs. Midtjylland: The league leaders arrive at the Olimpico to face the Giallorossi. Lineups and TV channels. - The Capitoline team needs the three points to stabilize their position in the standings, but they face the surprise of the season in the Europa League. Scrive sport.quotidiano.net
Roma-Midtjylland, la probabili formazioni della partita di Europa League - Gasperini è intenzionato ad affrontare la capolista del girone unico di Europa League con una formazione molto simile a quella che ha vinto a Cremona. sport.sky.it scrive