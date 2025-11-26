Roma-Midtjylland | la capolista arriva all' Olimpico contro i giallorossi formazioni e tv

Roma 26 novembre 2025 - La fase a campionato dell' Europa League arriva nella sua fase calda. Giro di boa di metà stagione effettuato, ora non si può più sbagliare. La Roma non ha brillato nelle prime quattro gare e ora si trova solo diciottesima, per questo è importante vincere all'Olimpico. Di fronte però ci sarà un avversario complicatissimo. All'Olimpico arriva la sorpresa della competizione, il Midtjylland capolista e unica squadra ancora a punteggio pieno nella competizione. Il calcio d'inizio è fissato per domani, giovedì 27 novembre 2025, alle ore 18:45. La Roma è spinta dal successo in campionato contro la Cremonese, coincisa anche con il primo posto solitario conquistato in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

