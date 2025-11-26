L’Europa League della Roma riparte dall’Olimpico, dove giovedì 27 novembre alle 18:45 arriverà il Midtjylland per la quinta giornata della League Phase. In vista della sfida, la UEFA ha definito il programma della vigilia. La mattinata di mercoledì 26 novembre si aprirà con la rifinitura dei danesi alle 11:00, mentre alle 13:45 sarà il turno di Gasperini e Cristante, che parleranno da Trigoria. La squadra giallorossa scenderà in campo per la rifinitura alle 15:00, prima della conferenza stampa serale del tecnico Mike Tullberg e di un calciatore del Midtjylland, prevista alle 19:40 allo Stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Midtjylland, il programma della vigilia: Cristante in conferenza con Gasperini