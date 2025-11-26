Roma-Midtjylland Gasperini cerca la prima vittoria europea all' Olimpico | il pronostico

26 nov 2025

Nella 5ª giornata del girone di Europa League i giallorossi affrontano davanti al proprio pubblico la squadra rivelazione del torneo, prima in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

