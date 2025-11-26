Roma-Midtjylland | duello a specchio tra intensità e controllo
Giovedì sera l’Olimpico diventa il teatro di una delle sfide tatticamente più intriganti della quinta giornata di Europa League: Roma-Midtjylland. Due squadre che si presentano con lo stesso spartito di partenza, il 3-4-2-1, ma con interpretazioni profondamente diverse dei principi di gioco. Da una parte la Roma di Gian Piero Gasperini, dall’altra il Midtjylland di Mike Tullberg, in un confronto che promette più battaglie posizionali che fuochi d’artificio. In palio non ci sono solo punti pesanti per il girone, ma anche la supremazia mentale in una sfida che si giocherà sul filo della pressione, delle transizioni e della gestione degli spazi intermedi. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
