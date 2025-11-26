Roma | Gasperini fa il punto sugli infortunati alla vigilia del Midtjylland
La Roma scenderà in campo domani in Europa League contro il Midtjylland dove finora sono arrivate 2 vittorie e 2 sconfitte: le sue parole in conferenza, Domani la squadra di Gian Piero Gasperini se la giocherà in Europa League contro il Midtjylland a partire dalle 18.45 e per l’occasione, alla vigilia, ha parlato lo stesso tecnico in conferenza. Ecco allora il punto della situazione in casa giallorossa sugli infortuni e non solo. Roma, le parole di Gasperini in conferenza stampa: il punto sugli infortunati. In conferenza, Gasperini ha dichiarato: “Giochiamo contro una bella squadra, con giovani di qualità e un gioco offensivo. 🔗 Leggi su Sportface.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pillole di #calcio a cura di #Gasperini nel pre partita di #Roma #Midtjylland ? #europaleague - facebook.com Vai su Facebook
? #Gasperini: " #Roma con varianti e personalità, altrimenti sarebbe complicato". Poi la risposta su #Dybala Vai su X
Roma, lo Scudetto è possibile? Il prossimo turno di campionato crocevia importante per i giallorossi. Ecco il motivo - La strada è ancora molto lunga e il big match contro il Napoli potrebbe dare delle risposte importanti Il successo del Milan nel derby co ... Segnala calcionews24.com
Capello: "Con Gasperini vedo lo stesso carattere della mia Roma". VIDEO - Nel VIDEO Fabio Capello fa un bilancio della Roma in testa alla classifica della Serie A dopo 12 giornata: "Questa Roma di Gasperini sembra avere lo stesso carattere della mia Roma. Da sport.sky.it
Da Bailey a Dybala, Gasperini fa il punto sugli infortunati - L'articolo Da Bailey a Dybala, Gasperini fa il punto sugli infortunati proviene da Roma news. Secondo msn.com