Roma dissequestrata in parte la Torre dei Conti | cosa succede ora Non verrà demolita

Dissequestrata una parte delle aree del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, parzialmente crollata lo scorso 3 novembre, con la morte di un operaio, Octay Stroici. I carabinieri della compagnia Roma Centro hanno notificato al dirigente della Sovrintendenza capitolina il dissequestro di parte delle aree del cantiere. Al via i lavori di messa in sicurezza del sito monumentale al centro della Capitale. Il destino della Torre dei Conti, non verrà demolita. Le prossime mosse. Il destino della Torre è stato oggetto della seduta di commissione Pnrr che il suo presidente, l’architetto Giovanni Caudo, ha convocato il 24 novembre. 🔗 Leggi su Open.online