Roma contrassegno per i disabili diventa digitale | cosa cambia e da quando

Roma, 26 novembre 2025 – Il contrassegno unico europeo per le persone con disabilità cambia modalità di richiesta. Dal 1° dicembre tutte le operazioni legate al permesso, dal rilascio al rinnovo fino ai duplicati e all’aggiornamento delle targhe, si svolgeranno esclusivamente online sul sito di Roma Servizi per la Mobilità. L’accesso sarà possibile tramite Spid, Carta d’identità elettronica o Cns. Il contrassegno consente, solo con la persona disabile a bordo, l’ingresso nelle Ztl, l’utilizzo dei parcheggi riservati, la sosta gratuita sulle strisce blu e, in caso di necessità, il transito nelle corsie preferenziali non dotate di rotaia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

