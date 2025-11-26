Roma all’Eur arriva ‘Evolution’ | il Circo del Futuro

Dopo un tour di 7 mesi alle Isola Canarie approda in Italia il più innovativo circo mai visto prima che vi proietta in un mondo futuristico. Si tratta di ‘Evolution’, il circo del Futuro. Sarà a Roma dal 6 dicembre al 12 febbraio 2026 all’Eur nell’area dell’ex Velodromo in via Oceano Pacifico 271. L’innovazione e l’emozione si incontrano in ‘Evolution’, il nuovo spettacolo di Le Cirque Zoppis creatori di successi come CirCuba, Aqua Circo e CircAfrica. Più che uno spettacolo circense, ‘Evolution’ è un’esperienza immersiva che infrange le regole del circo tradizionale e trasporta il pubblico in un universo futuristico, dove tecnologia e adrenalina si fondono come mai prima d’ora. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, all’Eur arriva ‘Evolution’: il Circo del Futuro

