Rogo a Hong Kong | 36 morti280 dispersi

19.28 E' di almeno 36 morti il bilancio dell' incendio divampato nei grattacieli di un complesso residenziale di Hong Kong. Tra le vittime anche soccorritori. Spaventoso il numero dei dispersi: sono circa 280. Almeno 30 i feriti ricoverati in ospedale. Le fiamme continuano a divampare nel complesso che ospita circa duemila appartamenti abitati da quasi 5mila residenti, tra cui molti anziani. Negli edifici erano in corso lavori. Il governatore Lee: "Aperta un'inchiesta". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

