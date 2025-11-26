Roccia cede sulla Provinciale di Cervaro | traffico deviato e controlli in corso

Frosinonetoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura ma nessuna conseguenza grave nella serata del 25 novembre, quando, intorno alle 20, un tratto della parete rocciosa che costeggia la SP 273 in località Belvedere, a Cervaro, è franato sulla carreggiata. Strada invasa dallo smottamentoLo smottamento ha invaso la strada con massi e materiale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Costone di roccia pericolante sulla Provinciale 37 - Il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci: situazione di rischio non imminente, ma la zona resta monitorata 01/08/2023 Pasquale Bartolomeo, ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Roccia Cede Provinciale Cervaro