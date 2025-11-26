Robur | Mastalli pronto a giocarsela In attacco la coperta appare corta
Un gran bel Siena, quello visto allo Zecchini di Grosseto. Un Siena in grado di tener testa alla squadra più forte del girone, in assoluto, e di ‘rischiare’ di tornare a casa con un bottino anche più ghiotto. Un Siena a cui è mancato soltanto il gol, a fronte dei minuti giocati nell’area avversaria e i presupposti creati. Un difetto che la squadra ha manifestato fin dall’inizio e che le è costato punti preziosi. In ogni caso l’ostacolo più grande del momento, la Robur l’ha superato di slancio, una bella iniezione di stima e autostima. Più per il morale che per la classifica, dopo un periodo complicato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
