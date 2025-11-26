Rivoluzione sulla sosta Cameliani | Nuove tariffe e parcheggi per un centro storico più accessibile

Ravennatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Implementazione delle corse di tpl gratuito tra forese e centro storico, e viceversa, aggiornamento e semplificazione delle zone tariffarie del parcheggio, nuova disciplina sulle ztl e sulle aree pedonali. Sono le tre direttrici su cui si muove l'amministrazione comunale di Ravenna per migliorare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

rivoluzione sulla sosta cameliani nuove tariffe e parcheggi per un centro storico pi249 accessibile

© Ravennatoday.it - Rivoluzione sulla sosta, Cameliani: "Nuove tariffe e parcheggi per un centro storico più accessibile"

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Rivoluzione Sosta Cameliani Nuove